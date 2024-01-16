نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندويتش الكان.. الشمال الافريقي يترنح والمغرب الأمل الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت بطولة أمم افريقيا تواصل مفاجاتها، وذلك منذ انطلاقها الجمعة الماضية في ساحل العاج، وسط أجواء مثيرة.

المفاجات السعيدة كانت من نصيب اصحاب القارة السمراء والذي حقق نتائج مثيرة على حساب أندية شمال افريقيا.

وباتت الأنظار متجهة نحو المنتخب المغربي بقوة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية أولى لمنتخبات العرب.

تعادل مصري وسقوط تونسي

ثلاثي العرب المنتخبات المصري، الجزائري، التونسي ظهروا بشكل مخيب للتوقعات لتكون الحصيلة تعادلين وهزيمة.

البداية كانت من نصيب المنتخب المصري والذي تعادل أمام موزمبيق بثنائية لمثلها.

بينما كان التعادل حاضرا في مباراة منتخب الجزائر أمام انجولا التي اقتنصت نقطة ثمينة من محاربي الصحراء.

وأخيرا سقط نسور قرطاج في المباراة الأولى أمام نامبيا بهدف قاتل، ليكون منتخب تونس ضحية العقدة الافتتاحية.

ويتبقى مواجهة اخيرة للمنتخب المغربي أمام تنزانيا غدا والتي يعقد عليها الامال من اجل تحسين صورة المنتخبات الشمال الافريقية.

ويذكر أن البطولة الافريقية تنتهي في الثاني عشر من شهر فبراير المقبل بعد انطلاقها الجمعة الماضية.