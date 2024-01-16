نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الفوز.. ذكرى سيئة للمنتخب السعودي في مباراة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعادت مباراة السعودية وعمان في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس أمم آسيا الذكريات إلى الوراء، استحضرت ذاكرة نسخة عام 1988 بعد وقوع حدث نادر وملفت للنظر.

منتخب السعودية يتلقى ضربة نادرة في كأس آسيا

في لقاء جمع المنتخب السعودي بنظيره العماني على ستاد "خليفة الدولي" في قطر مساء الثلاثاء، اكتسبت المباراة أهمية تاريخية بسبب هدف مبكر استقبله المنتخب السعودي في الدقيقة 14 عبر ركلة جزاء نفذها صلاح اليحيائي.

وكشفت شبكة "أوبتا" المختصة في الإحصائيات، أن المنتخب السعودي استقبل هدفًا من ركلة جزاء في بطولة كأس آسيا، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ نسخة عام 1988، عندما سجل فهد محمد هدفًا مماثلًا في مواجهة مع البحرين، التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن دور المجموعات.

وأضافت الشبكة أن منتخب عمان سجل هدفًا من ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا لأول مرة، مما يجعل هذا اللقاء ذا أهمية خاصة ويضيف بُعدًا تاريخيًا إلى مسيرة الفريقين في البطولة.