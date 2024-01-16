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أحمد جودة - القاهرة - أعرب سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، عن تعليقه حول الجدل الناشئ نتيجة لتصريحات مدرب الفريق روبرتو مانشيني بشأن استبعاد عدد من نجوم الأخضر.

الدوسري يعلق على أزمة مانشيني

أحدثت تصريحات مانشيني جدلًا خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين، حيث كشف رفض بعض اللاعبين، مثل سلمان الفرج، وسلطان الغنام، ونواف العقيدي، المشاركة مع المنتخب. وقام الثلاثي بنفي هذه التصريحات.

بعد الانتصار الصعب للمنتخب السعودي على عمان بنتيجة 2-1، أعرب الدوسري عن سعادته قائلًا في تصريحات لقناة SSC: "نحمد الله على الفوز، كانت مباراة دربي جيدة، نشكر الجماهير، ونحن لدينا ست مباريات أخرى تبقى لنحقق حلمنا."

وأكمل الدوسري تعليقه حول الأزمة بين مانشيني واللاعبين، قائلًا: "ليس هناك فارق بين الذين يحضرون للمنتخب والذين يغيبون، نحن جميعًا واحد، سواء كلاعبين أو جماهير، اللعب للمنتخب هو فخر لأي فرد، والجميع متحد كأسرة واحدة هنا."

وأضاف: "في غرف تغيير الملابس، نتحدث دائمًا بشكل إيجابي حتى اللحظة الأخيرة. قمنا بمعسكر شاق يتضمن تدريبات صباحية ومسائية، وواجهنا ضغطًا على أنفسنا، تركنا أهلنا وأحبائنا لنأتي هنا لتحقيق حلم واحد."