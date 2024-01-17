نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-2)..مباشر الآن HD دون اشتراك.. مشاهدة مباراة مالي وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا 2024 | كورة لايف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - (2-0) نتيجة مباراة جنوب إفريقيا ومالي، مباشر الآن مباراة جنوب إفريقيا ضد مالي في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة لـمباراة جنوب إفريقيا ضد مالي وموعد مباراة جنوب إفريقيا ضد مالي ونتيجة المباراة بين جنوب إفريقيا ومالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الحالية في 2024.

يشارك منتخب مالي بشكل دوري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ظهر في 10 من آخر 11 نسخة من البطولة، وقد حققوا فوزًا ساحقًا 6-2 على منتخب غينيا بيساو في مباراتهم الأخيرة، حيث شهد هذا اللقاء تسجيل ستة لاعبين مختلفين لأهدافٍ، من ضمنهم لاسانا كوليبالي لاعب ساليرنيتانا الذي سجل أول هدف دولي له.

تاريخ نسور جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

يملك النسور سلسلة خالية من الهزائم في آخر سبع مباريات افتتاحية لهم بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، ويسعون لمواصلة هذا الإنجاز يوم الثلاثاء القادم.

يعود منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في هذه البطولة القارية بعد غيابه عن نسخة ٢٠٢١ في الكاميرون، وخاضوا مباراة ودية الأسبوع الماضي دون أهداف أمام ليسوتو في ملعب لوكاس موريب.

خسر منتخب المدرب هوغو بروس بهدف نظيف أمام ساحل العاج في مباراتهم الافتتاحية بالبطولة عام ٢٠١9، ويأملون في تحقيق نتائج أفضل هذه المرة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب افريقيا ومالي

يمكن مشاهدة مباراة جنوب افريقيا ومالي عبر شبكة قنوات beIN SPORTS وقد تم تغير اسم قناة beIN MAX لتكون beIN AFCON، ويمكن مشاهدة مباريات أمم إفريقيا عبر هذه القنوات المخصصة لذلك وهي:

beIN Sports HD 1 Max beIN Sports HD 2 Max beIN Sports HD 3 Max

وهناك عدة قنوات عالمية تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا وهي:

TV8.5 Turkey

beIN Sports Connect

Sky Sports Premier League UK

Ziggo Sport Select HD

Sky Sports Main Event UK

Sport TV1 Portugal

beIN Sports FR HD 2

معلق مباراة جنوب افريقيا ومالي في كأس أمم إفريقيا

قامت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باختيار المعلق الجزائري حفيظ دراجي من أجل التعليق على مباراة اليوم جنوب افريقيا ومالي في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية.

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية من يوم 13 يناير بساحل العاج وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024، يخوض منتخب جنوب إفريقيا مباراة قوية أمام مالى لبدء مشوار بطولة أمم إفريقيا، وتسيطر حالة من الحماس والتفاؤل في ظل تدريبات منتخب جنوب افريقيا ومالي.