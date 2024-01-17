نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك.. عمر مرموش يرد على عودته إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عمر مرموش نجم نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على مستقبله القادم حال عودته إلى مصر وهل يفضل الانتقال إلى الأهلي أم الزمالك.

وفشل منتخب مصر في تحقيق اول فوز له في كأس الأمم الإفريقية، عقب التعادل ايجابيا أمام موزمبيق في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بهدفين لكل منتخب.

- عمر مرموش يعلق على انتقاله للأهلي والزمالك

وتحدث عمر مرموش في تصريحات مع سيف زاهر:" لا يوجد فارق كبير بين المشجع المصري والألماني، ولا أود الرد على حديث وقت عودتي إلى مصر سوف انضم إلى الأهلي أو الزمالك".

وتابع:" في كل موسم يحدث أن السقوط في بعض المباريات وتترك أداء سيئ، ونهائي كأس الأمم، وطموحتنا في نسخة الكان الحالي بعيدة جدا وتاريخنا كبير في إفريقيا".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض ثاني مواجهاته في المجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024، أمام نظيره منتخب غانا، مساء يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير الجاري.

