نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الثانية.. تشكيل قطر المتوقع أمام طاجيكستان في كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماركيز لوبيز، المدير الفني للمنتخب القطري، على تشكيل منتخب بلاده، الذي سيواجه طاجيكستان، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2024.

وكان المنتخب القطري قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة قطر ضد طاجيكستان

يلتقى العنابي مع منتخب طاجيكستان، مساء،غدًا، الأربعاء، الموافق 17 يناير 2024، على ملعب "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم آسيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل قطر المتوقع أمام طاجيكستان

حراسة المرمى: مشعل عيسى برشم

خط الدفاع: عبدالعزيز حاتم، لوكاس مينديز، المهدي علي، بيدرو ميجيل

خط الوسط: حسن الهيدوس، محمد وعد، أحمد فتحي، يوسف عبدالرزاق

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي

تشكيلة طاجيكستان المتوقعة أمام قطر

حراسة المرمى: رستم ياتيموف

خط الدفاع: أسلان سافاروف، مانوتشير خانونوف، فرودجان دجورابوييف، إخلسون نزاروف

خط الوسط: أليشر شوكوروف، بارفيزدجون عمرباييف، حسين آيني

خط الهجوم: داود جليلوف، إهسون بانجشانبي، رستم سويروف