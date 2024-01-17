نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يضرب ساسولو بثلاثية نظيفة ويواصل مطاردة الإنتر على صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوزًا كبيرًا ومهمًا أمام نظيره ساسولو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل يوفنتوس بعد هذا الفوز وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49، بعد الفوز في خمسة عشر مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل ساسولو المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة إحدى عشرة مباراة.

أحداث مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

سجل دوشان فلاهوفيتش أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فابيو ميرتي إلى زميله فلاهوفيتش الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 37، بعد ركلة حرة، نفذها دوشان فلاهوفيتش بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز فيدريكو كييزا التقدم بالهدف الثالث لصالح يوفنتوس في الدقيقة 89، بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي إلى زميله كييزا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس أندريا كونسيلي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.