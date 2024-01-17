نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش: رونالدو مثلي الأعلى وكيروش سبب تألقي وأحلم بالرحيل للدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، عن طموحاته القادمة خلال مسيرته الأوروبية في ظل تألق اللاعب بشكل لافت في الفترة الأخيرة، والذي دخل بها اهتمام العديد من الأندية بمختلف الدوريات.

ويشارك مرموش قي الوقت الحالي، ضمن كتيبة الفراعنة التي تخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

- مرموش يكشف طموحاتك القادمة

وأكد عمر مرموش في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر:" أرغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا مع فريقي، وعلى المستوى الفردي اطمح أن أسجل 25 هدفا، وأحلم باللعب في صفوف أندية الدوري الإنجليزي".

وتابع:" هدفي الانضمام إلى فريق من القمة بالبريميرليج، ورونالدو ورونالدينهو، هما مثلي الأعلى في كرة القدم ومحمد صلاح على المستوى الشخصي".

وواصل:" صلاح كان يدعمني دائما ويوجهني لطريقة اللعب الصحيح التي تفيد الفريق".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض ثاني مواجهاته في المجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024، أمام نظيره منتخب غانا، مساء يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير الجاري.