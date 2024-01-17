نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة يوفنتوس وساسولو بفوز فريق السيدة العجوز بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

افتتح دوشان فلاهوفيتش أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فابيو ميرتي إلى زميله فلاهوفيتش الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة 37، بعد ركلة حرة، نفذها دوشان فلاهوفيتش بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز فيدريكو كييزا التقدم بالهدف الثالث لصالح يوفنتوس في الدقيقة 89، بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي إلى زميله كييزا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس أندريا كونسيلي وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.