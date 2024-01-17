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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس أمام ساسولو مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي.

وتمكنت كتيبة ماسيمليانو أليجري من تحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل الأهداف كل من دوشان فلاهوفيتش "هدفين" وفيدريكو كييزا "هدفين" في الدقائق 15 و37 و89.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس أمام ساسولو

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 49، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

1- إنتر ميلان: 51 نقطة.

2- يوفنتوس: 49 نقطة.

3- ميلان: 42 نقطة.

4- فيورنتينا: 34 نقطة.

5- أتالانتا: 33 نقطة.

6- لاتسيو: 33 نقطة.

7- بولونيا: 32 نقطة.

8- نابولي: 31 نقطة.

9- روما: 29 نقطة.

10- تورينو: 28 نقطة.

11- مونزا: 25 نقطة.

12- جنوي: 22 نقطة.

13- ليتشي: 21 نقطة.

14- ساسولو: 21 نقطة.

15- فروزينوني: 19 نقطة.

16- أودينيزي: 18 نقطة.

17- كالياري: 18 نقطة.

18- هيلاس فيرونا: 17 نقطة.

19- إمبولي: 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.