منتخب مالي يضرب جنوب إفريقيا بثنائية ويتصدر ترتيب مجموعته بكأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي منتخب مالي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب أمادو جون كوليبالي، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.



وبدأ المنتخب المالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري- ساكو - بوبكر كوياتي- سيكو نياكاتي.

خط الوسط: كاموري دومبيا- أليو ديانج- إيف بيسوما- بوبكر تراوري.

خط الهجوم: سيكو كويتا- لاسين سينايكو.



فيما بدأ منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، إكسولو، مافالا، موديبا.

خط الوسط: بيرسى تاو، موكوينا، سيتهويل، ماسيكو.

خط الهجوم: زواني، ماكجوبا.



جاء الهدف الأول في اللقاء لمنتخب مالي، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب هامارى تراورى.



ونجح اللاعب لاسين سينايوكو في إحراز الهدف الثاني لصالح المنتخب المالي، في الدقيقة 66 من عمر وأحداث المباراة.



مجموعة منتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2024

ويقع منتخب جنوب إفريقيا على رأس المجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، رفقة منتخبات تونس ومنتخب نامبيا.



وبهذا الفوز نجح لاعبي منتخب مالي في تصدر ترتيب مجموعته "المجموعة الخامسة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، برصيد ثلاث نقاط.