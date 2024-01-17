نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيل أبو تريكة الأفضل.. مرموش يفجر تصريحات نارية ويوجه رسالة إلى تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي اينتراخت فرانكفورت الألماني، رسالة إلى زميله في الفراعنة ومحمود تريزيجيه، نجم فريق طرابزون التركي.

- مرموش يتحدث عن جيل أبو تريكه

وأكد نجم منتخب مصر في تصريحاته مع سيف زاهر:" بالطبع جيل ابو تريكة وزيدان وشوقي ومتعب هو الأقوى وكنت أتمنى المشاركة بجانب هؤلاء النجوم، والجيل الحالي يذكرنا بنفس الشعور لأننا نعمل كرجل واحد".

وتابع:" الميزة الأكبر في جيلنا الحالي، إننا نمتلك لاعب بقيمة محمد صلاح، شئ يحمسنا بشكل كبير، ولا أعلم سر تفوق الجيل السابق في البطولات ولكن أولها الروح، ولكن نحن نمتلك نفس الروح".

وواصل:" بعد محمد صلاح، تريزيجيه هو أقرب لاعب لي رغم المنافسة الدائمة بيننا لأننا نلعب في نفس المركز، إلا أنه دائما يوجهني وينصحني مثل أخي الكبير، وقت انضمامي للمنتخب لم يكن موجود".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض ثاني مواجهاته في المجموعة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2024، أمام نظيره منتخب غانا، مساء يوم الخميس القادم الموافق 18 يناير الجاري.