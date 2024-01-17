نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث وأهداف مباراة جنوب إفريقيا ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اننهت منذ قليل أحداث مباراة منتخب مالي، ضد نظيره جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب أمادو جون كوليبالي، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.



ونجح لاعبي منتخب مالي في تحقيق الفوز على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة هدفين نظيفين دون رد.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص وأهداف مباراة منتخب جنوب إفريقيا ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية 2024.



جاء الهدف الأول في اللقاء لمنتخب مالي، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب هامارى تراورى.



ونجح اللاعب لاسين سينايوكو في إحراز الهدف الثاني لصالح المنتخب المالي، في الدقيقة 66 من عمر وأحداث المباراة.



وبهذا الفوز نجح لاعبي منتخب مالي في تصدر ترتيب مجموعته "المجموعة الخامسة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، برصيد ثلاث نقاط.