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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة فريق السيدة العجوز، معرفة موعد مباراة يوفنتوس القادمة بعد الفوز أمام ساسولو بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز ستاديوم" في الجولة الـ20 من الكالتشيو.

موعد مباراة يوفنتوس القادمة بعد الفوز أمام ساسولو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليتشي يوم الأحد المقبل 21-1-2024 على ملعب "فيا ديل ماري"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس وليتشي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة يوفنتوس ضد ليتشي مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD.