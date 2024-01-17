نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا عقب فوز مالي وهزيمة تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي 2024، والتي شهدت نتائج مفاجئة بين المنتخبات.

حيث تلقى منتخب تونس الأول لكرة القدم، الهزيمة أمام نظيره منتخب ناميبيا بهدف نظيف؛ وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم

بينما حقق منتخب مالي فوز هام على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 3 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

4- تونس 0 نقاط.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا