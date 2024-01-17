نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوجه الآخر لكرة القدم.. ديانج يخطف الأضواء بتصرف مثير مع بيرسي تاو عقب هزيمة جنوب إفريقيا أمام مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم أليو ديانج لاعب خط وسط منتخب مالي والنادي الاهلي المصري، على فعل تصرف مثير مع زميله في الفريق بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا، وذلك عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب مالي بقيادة نجمه أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا، في المجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا مع كلا من منتخبات تونس، ناميبيا، ومالي.

لقطة طيبة من أليو ديانج مع بيرسي تاو

وحرص أليو ديانج عقب انتهاء المباراة، على الوقوف في ممر دخول اللاعبين، من أجل مواساة زميله بيرسي تاو بعد هزيمة جنوب إفريقيا على يد منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 3 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

4- تونس 0 نقاط.