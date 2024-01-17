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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتشكيل والقنوات الناقلة | كأس الأمم الإفريقية 2023

موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتشكيل والقنوات الناقلة | كأس الأمم الإفريقية 2023، جولة إفريقية قوية بين Mali Vs South Africa اليوم، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية مواجهة نارية وقوية بين منتخبي مالي وجنوب إفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من من عدد كبير من جماهير كرة القدم الأفريقية عن المواجهة النارية بين منتخبي مالي وجنوب إفريقيا، حيث يضم منتخب مالي الدولي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجانب يضم منتخب جنوب إفريقيا الدولي جناح الأحمر بيرسي تاو.

موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتشكيل والقنوات الناقلة | كأس الأمم الإفريقية 2023

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لذلك يحرص دوت الخليج الرياضي على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مالي وجنوب إفريقيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة مالي وجنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا 2023

يواجه المنتخب المالي الأول في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة قوية ضد منتخب جنوب إفريقيا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من البطولة.

موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتشكيل والقنوات الناقلة | كأس الأمم الإفريقية 2023

ويفتتح ملعب ستاد أمادو جون كوليبالي في دولة كوت ديفوار أبوابة المباراة بين منتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مجموعة مالي وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

ويتواجد منتخب مالي منتخب جنوب إفريقيا ضمن المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، رفقه منتخبي تونس وناميبيا.

تشكيل مالي ضد جنوب إفريقيا

كشف المدير الفني ايريك شيلي المدير الفني لمنتخب مالي عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة جنوب إفريقيا، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: دجيجي ديالرا

خط الدفاع: ساكو - كوياتي - نياكاتي - تراوري

خط الوسط: أليو ديانج - إيف بيسوما - أمادو هيدارا

خط الهجوم: سينايكو - دومبيا - سيكو كويتا.

موعد مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتشكيل والقنوات الناقلة | كأس الأمم الإفريقية 2023

تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي ضد مالي

وكشف المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا هوجو بروس المدير الفني للمنتخب، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة مالي، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو، إكسولو، مافالا، موديبا.

خط الوسط: بيرسى تاو، موكوينا، سيتهويل، ماسيكو.

خط الهجوم: زواني، ماكجوبا.

حكام مباراة مالي وجنوب إفريقيا

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الحكم المصري محمد عادل حكمًا لمباراة مالي وجنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين أول وثاني، وأمين عمر حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية

وتذاع أحداث مباراة مالي وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الأفريقية 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناتي Bein sports HD 2 Max، وقناة Bein sports HD 1 max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مالي وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.