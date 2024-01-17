فينجادا: فيتوريا مدرب ذكي.. وهناك شيئا كان ينقص خطته أمام موزمبيق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر هو في أصعب اختباراته مع الفراعنة، خلال المشاركة في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

ماذا قال فينجادا عن فيتوريا ومنتخب مصر؟

وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصر خسرت نهائي النسخة الماضية من كأس إفريقيا أمام السنغال وأيضًا في التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح".

وأضاف: "لو كان منتخب مصر فاز بهاتين المباراتين حتى بركلات الترجيح، لما انتقد أحد كارلوس كيروش، والجميع كان سيتحدث بإيجابية عنه".

وتابع: "أعرف كيروش أكثر من روي فيتوريا، لأننا عملنا سويًا، وكنت أعطيه المشورة أكثر من مرة عندما كان مدربًا لمنتخب إيران في كأس آسيا، وكنت أساعده في استكشاف المنافسين، وأتابعه بشكل جيد، وكنت موجودًا معه لفترات طويلة".

وأكمل: "حتى وإن كانت هذه المباراة رقم 15 لفيتوريا مع منتخب مصر، إلا أن هذا هو الاختبار الحقيقي له.. مصر هي الأكثر فوزًا بكأس إفريقيا، وهذا يضع على عاتقهم مسئولية كبيرة".

وواصل: "منتخب مصر لعب بثلاثي هجومي أمام موزمبيق، وكان هذا هو الخيار الأفضل، وهذا أمر طبيعي، لكن كان هناك شيئًا ما ناقصًا".

وواصل: "فيتوريا مدرب جيد وذكي، واللاعبون سيجدون طريقة جيدة وحلول مناسبة أمام غانا، وربما فيتوريا يكون مضطرًا لتغيير لاعب أو اثنين فقط، كنت أرى أن هناك شيئًا ما ناقص أمام موزمبيق".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "المباراة التالية هي الأصعب والأهم، غانا هي المنافس الأصعب، كاب فيردي قد تتأهل، إلا أن مباراة غانا اختبار كبير للاعبين".