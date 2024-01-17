نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وفيورنتينا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق فيورنتينا مساء غدا الخميس، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

وسوف تنطلق أحداث المباراة مساء غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 31 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا

وتذاع أحداث مباراة فريق نابولي أمام نظيره فريق فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.