نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في كأس آسيا وأمم إفريقيا وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة لها.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ونستعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

كأس امم إفريقيا

المغرب ضد تنزانيا

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

جمهورية الكونغو ضد زامبيا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

كأس آسيا

لبنان ضد الصين

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

طاجيكستان ضد قطر

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

كأس الاتحاد الانجليزي

إيفرتون ضد كريستال بالاس

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

بريستول روفرز ضد نوريتش سيتي

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

بلاكبول ضد نوتينغهام

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

كأس الرابطة المصرية

البنك الاهلي ضد المصري

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الرابعةمساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسةمساء بتوقيت الإمارات.

إنبي ضد الداخلية

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

الإسماعيلي ضد سيراميكا

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

كأس ملك إسبانيا

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

اوساسونا ضد ريال سوسيداد

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.