نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في بطولة كأس أمم افريقيا 2023، والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات كاس امم إفريقيا اليوم الأربعاء

المغرب ضد تنزانيا

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

جمهورية الكونغو ضد زامبيا

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس امم إفريقيا 2023

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة RTB بوركينا فاسو

تردد القناة: 11900

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

قناة بي ان سبورت bein afcon

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD