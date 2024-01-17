نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونغو هيندجو: فوز ناميبيا على تونس يثير الفرحة ومواجهة جنوب إفريقيا كـ "ديربي" الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كونغو هيندجو لاعب منتخب ناميبيا السابق في أمم إفريقيا 1998 عن فوز منتخب بلاده لأول مرة في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا على حساب منتخب تونس.

كونغو هيندجو: فوز ناميبيا على تونس يثير الفرحة

وأكد هيندجو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " أن الدولة بأكملها تشعر بسعادة لا حدود لها بعد الفوز على منتخب تونس العملاق في بطولة أمم إفريقيا، وكان منتخبنا اليوم يظهر بأفضل أداء مقارنة بمنتخب تونس".

وتابع "استغلينا سرعات لاعبينا وقدراتهم الفنية بشكل مثالي، وتحقق لنا النجاح في تحقيق الفوز على تونس."

وواصل: "تتميز ناميبيا حاليًا بتواجد عدة لاعبين محترفين في دوريات كبرى، ويدعم الإرث الكبير لأجيال كرة القدم السابقة في ناميبيا الجيل الحالي من المنتخب، مشيرًا إلى أهمية عدم المقارنة بين مختلف الأجيال."

وأوضح “ستكون مباراتنا معهم ديربي قوي للغاية، ومن الصعب أن يظهر منتخب جنوب إفريقيا بنفس المستوى الذي أظهره أمام مالي.”

وأشار كونغو " مواجهات ناميبيا وجنوب إفريقيا تشبه بشدة مواجهات الأهلي والزمالك، مُظهرًا التنافس القوي والحماس الذي يميز هذه المواجهات الكروية."

اختتم تصريحاته "من المبكر للغاية الحديث عن فرص منتخب صغير في التتويج ببطولة أمم إفريقيا في هذه النسخة، ولكن أتمنى بصدق حدوث ذلك، حيث أقنعنا حتى الآن المنتخب الوحيد الذي يظهر بأداء مقنع هو منتخب السنغال."