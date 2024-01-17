نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا يوجه نصيحة لروي فيتوريا بشأن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بالدفع بمحمد صلاح، نجم الفراعنة بنفس المركز الذي يلعب به مع ليفربول الإنجليزي.

فينجادا ينصح فيتوريا بشأن صلاح

وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دائمًا أقول إنه يجب على المدرب أن يعرف المنظومة التي يلعب بها".

وأضاف المدرب البرتغالي: "إذا كان هناك مهاجمين جيدين في الفريق، فمن الممكن أن يلعب المدرب بخطة 4-4-2، ويقوم بتعديل بقية المراكز".

وتابع: "روي فيتوريا قام بتغيير المنظومة في مباراة الجزائر، ولكن تغيير نظام اللعب ليس بالضرورة أن يغير النتائج".

وأكمل: "روي فيتوريا مدرب ذكي للغاية.. أعتقد أنه سيتحدث مع اللاعبين في الأيام المقبلة، وسيجد التوليفة الجيدة في مباراة غانا، وعلينا أن نتقبل قرارات المدير الفني".

وواصل: "تحدثت مع كيروش عن محمد صلاح، الذي يلعب كجناح أيمن مع ليفربول، لما لا نفعل ذلك في المنتخب؟ لا بد أن يكون مدافع خط الوسط من ناحية اليمين والظهير الأيمن يدعمانه.. هذا ما كنت آمل به، وأتمنى أن يفعل روي فيتوريا ذلك، وأن يجد التوليفة الجيدة للمباراة المقبلة".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح قوي جدًا في الثلاثين أو الأربعين مترًا الأخيرة من الملعب، لذا أعطوه الفرصة ليلعب في هذه المساحة".