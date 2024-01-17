نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا: الزمالك لم يف باتفاقه مع لشبونة في السابق.. وهذا هو الموقف الحالي للأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك تفاصيل أزمة الأبيض مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ملف المستحقات المتأخرة، في صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا.

تصريحات فينجادا عن أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ 7 أسابيع عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك بدأ في الحديث معي، عبر الطبيب السابق للفريق، وقريب من حسين لبيب، رئيس النادي".

وأضاف المدرب البرتغالي: "لدي معرفة بمسئولي سبورتنج لشبونة، وإدارة الزمالك طلبت مني منذ عدة أعوام حل هذه الأزمة، وكانت هناك مجهودات، لكن مستوى التدخل كان أقل بكثير من الآن".

وتابع: "قبل 4 أو 5 أعوام وافق سبورتنج على تقسيط المستحقات المتأخرة، والزمالك لم يستطع السداد والوفاء بالاتفاق، والآن الغرامة أكثر من 3 أضعاف، وهذا شيء غير جيد".

وأكمل: "علينا حل هذه الأزمة بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، وهناك طريقة محترمة من مجلس إدارة الزمالك الآن في التعامل، وشرحت ذلك لإدارة لشبونة كي يتحلوا بالعقلية الرياضية وينفتحوا قليلًا ويستمعوا لما يقوله الزمالك، لأن الزمالك لديه نوايا طيبة لحل الأمر".

وواصل: "سبورتنج لشبونة لم يكن سعيدًا بالمفاوضات مع الزمالك في الماضي، وقابلت عمرو أدهم قبل 10 أيام في دبي، والأمر أصبح قريبًا من الحل الآن".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "قيمة العملة يجعل حل تلك الأزمة صعبًا، ولكن هناك نية لدي الناديين لحل الأمر في أسرع صورة ممكنة.. دون حل أزمة القيد، الزمالك لن يستطيع التعاقد مع لاعبين، والزمالك يحتاج 3 أو 4 لاعبين في مراكز مختلفة".