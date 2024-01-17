عاجل.. نيلو فينجادا يفتح الباب أمام تدريب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فتح نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك الباب أمام إمكانية العودة لتدريب الأبيض من جديد.

هل يعود فينجادا لتدريب الزمالك؟

وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدريب فريق الزمالك؟ هناك أشياء كثيرة في الصحف، وتلقيت 50 رسالة من الصحفيين على الواتساب، وحاولت الإجابة عليهم جميعًا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "كان هناك حديث مع مسئولي نادي الزمالك عن موقف محمود شيكابالا وموقف النادي، خصوصًا أن الزمالك يحتل مركز لا يليق به".

وتابع: "الزمالك هو النادي الوحيد الذي دربته في مصر، ولدي عاطفة تجاهه، وكنت أيضًا مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، الزمالك هو من فتح لي أبواب التواجد في مصر".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "في جسمي دماء مصرية، أنا مدير فني محترف، ومن الممكن أن أعمل في أي مكان، فإذا كان المشروع جيد فأنا جاهز للعمل، وكل شيء من الممكن أن يحدث".