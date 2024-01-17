فينجادا: قرار تدريب الزمالك في يد مجلس إدارة حسين لبيب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن قرار توليه تدريب الأبيض مُجددًا في يد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

فينجادا: قرار تدريب الزمالك في يد حسين لبيب

وقال نيلو فينجادا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض يتحدث عن وجود في الإمارات لمعاينة ملاعب تدريب معسكر الزمالك، لكنني كنت أحاول السفر كثيرًا في الفترة الماضية لمتابعة ما يحدث في كرة القدم حول العالم عن قرب".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أنا موجود في عالم كرة القدم، أنا وكارلوس كيروش معلمين لكرة القدم، ويجب أن نتواجد في أماكن كثيرة".

وتابع: "لدي الآن رؤية مختلفة عن أشياء كثيرة منذ 20 عامًا عندما كنت أتولى تدريب الزمالك، واللاعب الجيد هو مفتاح النجاح الآن، وأتمنى مساعدة الزمالك والكرة المصرية".

وأكمل: "أنا بصحة جيدة، وأرغب في أن أكون جزءًا من مشروع جيد، وأريد أن أبني أيضًا مستقبل لي ولعائلتي".

وواصل: "فرصة تدريب الزمالك ليست في يدي، بينما في يد إدارة النادي، أنا مدير فني محترف، إذا رغب في الزمالك، فأنا موجود، وأنا دائمًا جاهز".

وأتم نيلو فينجادا تصريحاته قائلًا: "أعرف أن الزمالك سيواجه تحديات داخل الملعب، لأننا لا نعرف ما سيحدث في المستقبل، أنا جاهز لأي تحدي في أي مكان، عملت في 11 دولة مختلفة، وجاهز للتدريب في أي مكان".