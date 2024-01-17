نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-1-2024 في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام العديد من المباريات المهمة مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، في بطولة كأس آسيا 2024 والتي أبرزها مواجهة منتخب لبنان ضد نظيره متخب الصين.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس آسيا

لبنان ضد الصين

تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

طاجيكستان ضد قطر

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2024

قناة الرابعة الرياضية العراقية

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 10719 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة دبي الرياضية الإماراتية

قمر صناعي: عرب سات

تردد: 12418 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

القنوات الإيرانية الرياضية

القمر الصناعي: الإيراني

تردد: 11054 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 3/4.

قناة ديمة الرياضية

القمر البلغاري

تردد: 11844 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة هيلاسات

القمر الصناعي: هيلاسات

تردد: 11785 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.

قناة إنتلست

القمر الصناعي: إنتلست

تردد: 11604 عمودي

معدل الترميز: 27500، FEC 5/6.