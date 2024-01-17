نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوجو بروس: منتخب مالي الأفضل وناميبيا فريق قوي بعد تحقيقهم فوزًا على تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، أن منتخب ناميبيا يعد فريقًا قويًا، وأشار إلى أن منتخب مالي يستحق الفوز."

مدرب جنوب إفريقيا يعلق على خسارته أمام مالي

أشار بروس في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "لقد أهدرنا العديد من الفرص في المباراة، خاصة في تنفيذ ركلة الجزاء."

وأضاف: “كان منتخب مالي أفضل في الشوط الثاني ويستحق الفوز بالمباراة.”

أكمل:" 'ناميبيا فريق قوي، وهذا ظهر بشكل واضح خلال لقاء تونس بعد الفوز عليهم."

أوضح "يجب علينا الفوز في مباراة ناميبيا، لأنه إذا خسرنا سنصبح خارج البطولة".