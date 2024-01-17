نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة أمم إفريقيا، بمواجهة المنتخب التنزاني وذلك في منافسات الجولة الأولى ضمن دور مجموعات بطولة كأس الأمم الافريقية.

ويقع أسود أطلس ضمن المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه كلا من منتخب تنزانيا، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب زامبيا.

ويسعى المنتخب المغربي أن يتفوق في الافتتاح، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية بعد سقوط كافة المنتخبات العربية في الأيام البداية اخرها منتخب تونس.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في امم افريقيا

تنطلق صافرة مباراة المنتخبين في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل إستاد " لوران بوكو" مباراة المنتخبين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في امم افريقيا

تنقل مباراة المنتخبين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة من خلال خدمة TOD، والتي تذاع عليها جميع البطولات والمباريات الحصرية على شبكة بي إن سبورت.