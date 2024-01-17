نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين لمواجهة نظيره منتخب الإمارات غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الجنوب في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة فلسطين والإمارات

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين والإمارات مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة فلسطين والإمارات

1- إيران 3 نقاط

2- الإمارات 3 نقاط

3- هونج كونج دون نقاط

4- فلسطين دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات

تردد قناة bein asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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