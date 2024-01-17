نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين لمواجهة نظيره منتخب الإمارات غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الجنوب في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة فلسطين والإمارات
وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين والإمارات مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة فلسطين والإمارات
1- إيران 3 نقاط
2- الإمارات 3 نقاط
3- هونج كونج دون نقاط
4- فلسطين دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والإمارات
تردد قناة bein asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.