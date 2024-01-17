الرياضة

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الحسن واتارا في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مساء الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار ونيجيريا

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- نيجيريا نقطة

3- غينيا الاستوائية نقطة

4- غينيا بيساو دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تردد قناة bein afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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