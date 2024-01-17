نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الحسن واتارا في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.
موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا
وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مساء الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة كوت ديفوار ونيجيريا
1- كوت ديفوار 3 نقاط
2- نيجيريا نقطة
3- غينيا الاستوائية نقطة
4- غينيا بيساو دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا
تردد قناة bein afcon
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.