نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب كوت ديفوار لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الحسن واتارا في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

وتنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مساء الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار ونيجيريا

1- كوت ديفوار 3 نقاط

2- نيجيريا نقطة

3- غينيا الاستوائية نقطة

4- غينيا بيساو دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا

تردد قناة bein afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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