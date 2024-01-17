نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غانا غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد فيليكس هوفويت في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.
موعد مباراة مصر وغانا
وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وغانا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة مصر وغانا
1- الرأس الأخضر 3 نقاط
2- موزمبيق نقطة
3- مصر نقطة
4- غانا دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا
تردد قناة bein afcon
القمر: نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.