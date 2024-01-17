نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غانا غدا الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد فيليكس هوفويت في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وغانا

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وغانا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة مصر وغانا

1- الرأس الأخضر 3 نقاط

2- موزمبيق نقطة

3- مصر نقطة

4- غانا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد قناة bein afcon

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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