نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور منتخب المغرب، مواجهة منتخبه أمام تنزانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لدور مجموعات مسابقة كأس أمم افريقيا.

ويقع أسود أطلس ضمن المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه كلا من منتخب تنزانيا، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب زامبيا.

ويأمل المنتخب المغربي كتابة فصل جديد في انجازاته بعد الانجاز المونديالي وتواجده في المركز الرابع في مونديال قطر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا

قناة المغربية الرياضية

* التردد: 11569.

* الاستقطاب: عمودي H.

* معامل التصحيح: 7220.

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3