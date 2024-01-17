نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور منتخب المغرب، مواجهة منتخبه أمام تنزانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لدور مجموعات مسابقة كأس أمم افريقيا.

ويقع أسود أطلس ضمن المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه كلا من منتخب تنزانيا، منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب زامبيا.

ويأمل المنتخب المغربي كتابة فصل جديد في انجازاته بعد الانجاز المونديالي وتواجده في المركز الرابع في مونديال قطر.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب في مواجهة تنزانيا

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد الياميق، يحيى عطية الله.

وسط الملعب: ياسين أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: أمين عدلي، حكيم زياش، يوسف النصيري.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا

تنطلق صافرة مباراة المنتخبين في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل إستاد " لوران بوكو" مباراة المنتخبين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا

تنقل مباراة المنتخبين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة من خلال خدمة TOD، والتي تذاع عليها جميع البطولات والمباريات الحصرية على شبكة بي إن سبورت.