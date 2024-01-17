نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غانا مساء غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتبدأ أحداث المباراة مساء غدا الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين، بينما خسرت غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وإليكم القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا:-

قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة الفضائية الجزائرية على استرا:

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات بين سبورت لكأس أمم إفريقيا 2024

تردد بين سبورت على النايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 2:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 3:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 4:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.