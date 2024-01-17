نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لمباراة منتخب كوت ديفوار مساء غدا الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث بنقطة واحدة.

وإليكم القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة كوت ديفوار أمام نظيره منتخب نيجيريا:-

قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة الفضائية الجزائرية على استرا:

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.



قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات بين سبورت لكأس أمم إفريقيا 2024

تردد بين سبورت على النايل سات:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 2:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 3:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد بين سبورت 4:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.