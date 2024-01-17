نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقدة مستمرة.. منتخب جنوب إفريقيا يحقق إحصائية صادمة في مباريات الافتتاح بكأس الأمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، هزيمة جديدة على يد نظيره منتخب مالي، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

حيث حقق منتخب مالي الفوز على نظيره جنوب إفريقيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا رقم سلبي في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، حيث فشل في تحقيق الفوز بالمباراة الافتتاحية هذا الموسم؛ للمرة السادسة على التوالي في كأس أمم إفريقيا

حيث جاءت نتائج منتخب جنوب إفريقيا في مشاركاته بمباريات الافتتاح كالآتي:

️في عام 2006: تلقى الهزيمة من غينيا بنتيجة 0-2

️عام 2008: التعادل مع أنجولا 1-1

عام 2013: التعادل مع منتخب كاب فيردي 0-0

️عام 2015: تلقى الهزيمة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 1-3

عام 2019: تلقى الهزيمة أمام كوت ديفوار بنتيجة 0-1

ويقع منتخب جنوب إفريقيا، في المجموعة الخامسة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا مع كلا من منتخبات تونس، ناميبيا، ومالي.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 3 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

4- تونس 0 نقاط.

