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أحمد جودة - القاهرة - كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء.. يوم الأربعاء المنتظر يحمل في طياته ترقبًا وشغفًا متزايدين في أوساط عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقبون مواجهة نارية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بين منتخب المغرب وتنزانيا. تكثف الجماهير التحضيرات لتلك اللحظة المميزة، حيث يسود الانتظار الحماس والترقب لرؤية أداء الفريقين وتحديدًا الاستراتيجيات التي سيعتمدونها في مباراتهما.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء

كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء

اليوم الأربعاء تتسابق الآمال والتوقعات فيما يخص نتيجة المواجهة المرتقبة مباراة المغرب وتنزانيا، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل في المراحل التالية من البطولة. تجمع مثل هذه اللحظات الرياضية بين المشجعين وتخلق تجارب فريدة من نوعها تجمع بين الإثارة والتشويق، مما يجعل هذا اللقاء محط أنظار الجماهير العاشقة للعبة الأكثر شعبية في القارة الإفريقية.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء.. دوت الخليج تهتم بكل جديد حول الشأن الكروي، لا سيما ونحن في موسم من كُبريات المواسم بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ضمن إطار المجموعة السادسة والجولة الأولي، مباراة المغرب وتنزانيا، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024.

مصر لن تبث مباريات مصر في أمم إفريقيا 2023 مجانا

بما أنه لن يتم بث مبارياتالمنتخب المصري على قناة أون تايم سبورت الفضائية كما تداولت بعض المواقع، على الأقل حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر رسميًا، ولكن هناك بعض القنوات مثل:

قنوات مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء

قنوات مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا.. الجزائرية الرياضية الأولى على النايل سات بالتردد11680 عمودي، 27500، 5/6

توقعات القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".

تابع موعد مباراة مباراة المغرب وتنزانيا كأس الأمم الأفريقية 2024 من هـــــــنــــــا.

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اضغط على زر «البحث».

حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

اضغط على زر «البدء».

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

في إطار المجموعة السادسة

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب في مواجهة تنزانيا

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، جواد الياميق، يحيى عطية الله.

وسط الملعب: ياسين أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: أمين عدلي، حكيم زياش، يوسف النصيري.

التوقيت المحدد مباراة المغرب وتنزانيا اليوم

ومن المقرر أن تكون مباراة المغرب وتنزانيا، في إطار المجموعة السادسة بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء 17 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.