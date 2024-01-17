نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نهاية الجولة الأولى.. ترتيب مجموعات كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت احداث الجولة الأولى من دور مجموعات مسابقة كأس آسيا، والتي انطلقت بداية من الخميس الماضي حتى العاشر من شهر فبراير.

وشهدت الجولة الأولى مفاجات واثارة كبيرة حتى اليوم الأخير منها لتكون باقي الجولات على صفيح ساخن.

و تبدأ أحداث الجولة الثانية اليوم وذلك بمباراة المنتخب اللبناني أمام نظيره الصيني والتي تنطلق في تمام الواحدة والنصف مساء.

ترتيب مجموعات كأس آسيا

وقبل انطلاق الجولة الثانية يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى:

المجموعة الأولى

منتخب قطر: 3 نقاط

منتخب الصين: نقطة واحدة

منتخب طاجيكستان: نقطة واحدة

منتخب لبنان: 0 نقاط

المجموعة الثانية

منتخب أستراليا: 3 نقاط

منتخب سوريا: نقطة واحدة

منتخب أوزبكستان: نقطة واحدة

منتخب الهند: 0 نقاط

المجموعة الثالثة

منتخب إيران: 3 نقاط

منتخب الإمارات: 3 نقاط

منتخب هونغ كونغ: 0 نقاط

منتخب فلسطين: 0 نقاط

المجموعة الرابعة

منتخب اليابان: 3 نقاط

منتخب العراق: 3 نقاط

منتخب فيتنام: 0 نقاط

منتخب إندونسيا: 0 نقاط

المجموعة الخامسة

منتخب الاردن: 3 نقاط

منتخب كوريا الجنوبية: 3 نقاط

منتخب البحرين: 0 نقاط

منتخب ماليزيا: 0 نقاط

المجموعة السادسة

منتخب تايلاند: 3 نقاط

منتخب السعودية: 3 نقاط

منتخب عمان: 0 نقاط

منتخب قرغيزستان: 0 نقاط