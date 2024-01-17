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أحمد جودة - القاهرة - اليوم الأربعاء 17 يناير.. كيف يكون التشكيل المتوقع؟

قنوات مجانية تبث مباراة الكونغو وزامبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.. تنتظر الجماهير كل جديد، وتبحث عن طل الطرق الممكنة والمتاحة للحصول على لحظات من أجل مشاهدة قنوات مجانية تبث مباراة الكونغو وزامبيا، شمن المجموعة السادسة من الجولة الأولى، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

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تاريخ اللقاءات بين المنخبين الكونغو وزامبيا

ويعيد هذا اللقاء إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في نهائي نسخة أمم إفريقيا عام 1974، التي استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، لتصبح هي المباراة النهائية الأطول في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وكان المنتخبان التقيا في 12 مارس 1974 في المباراة النهائية للمسابقة، حيث احتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وانتهى الوقت الإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي 2-2، ليضطرا لخوض مباراة إعادة بعد 48 ساعة على انتهاء تلك المواجهة، حيث كانت اللائحة آنذاك لا تنص على لعب ركلات الترجيح في حال انتهاء المباراة النهائية بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، كما هو الحال الآن.

وانتصر منتخب الكونغو الديمقراطية 2-0 في مباراة الإعادة، ليحصل على الكأس للمرة الثانية في تاريخه، حيث مازال يبحث عن إعادتها إلى خزائنه مجددًا منذ ذلك الحين.

وانتظر المنتخبان 41 عامًا، ليلعبا مرة أخرى في كأس الأمم الأفريقية، وذلك عندما التقيا في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة عام 2015 في غينيا الاستوائية، حيث تعادلا 1-1.

كأس أمم إفريقيا.. التشكيل المتوقع في فريقي الكونغو وزامبيا

سيكون للتشكيلتين دور كبير في تحديد مسار المباراة ونتيجتها، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر هذا اللقاء الذي يعد حدثًا مهمًا ضمن رحلة الفريقين في كأس الأمم الأفريقية.

تستعد جمهورية الكونغو وزامبيا للمواجهة في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية، وحسب تسريبات وتوقعات داخل المنتديات الكروية، فقد تُظهر التشكيلة المحتملة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل مميز.

التشكيل المتوقع في فريق الكونغو

بقيادة مدربها سيباستيان ديسابر، توجيه الضوء نحو لاعبين مميزين، حيث يتوقع أن يكون بونجوندا وباكامبو على رأس هجوم الفريق.

ومن ضمن التوقعات أن يظهر وسط الملعب مع موتسامي وكاكوتا، ويعكس الدفاع على قوة تكتيكية مع لاعبين مثل كيرانجا وكالولو.

تابع المزيد حول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة من هــنـــا.

التشكيل المتوقع في فريق فريق زاميا

في التشكيلة المحتملة لزامبيا، يتوقع أن يعتمد المدرب على خبرات الثنائي داكا وسكالا في خط الهجوم، فيما سيعتمد على لاعبي الوسط مثل كابومبو ومافوينتا لتأمين السيطرة الوسطية.

ويتوقع أن يشكل فري، سونزو، وموسوندا خط دفاع قوي لمواجهة التحديات الهجومية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قنوات مجانية تبث مباراة الكونغو وزامبيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

توقعات القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".

تابع موعد مباراة مباراة المغرب وتنزانيا كأس الأمم الأفريقية 2024 من هـــــــنــــــا.

موعد مباراة الكونغو وزامبيا اليوم الأربعاء

يتحدد موعد مباراة الكونغو وزامبيا، المزمع إقامتها اليوم الأربعاء 17 يناير، على أرض كوت ديفوار، في تمام الساعة 10 مساءً، بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

الحصول على ترددات القنوات المفتوحة في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة.. انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

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خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة.. حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

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خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة.. ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.