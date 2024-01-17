نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ضد استراليا في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مساء غدًا الخميس الموافق 18 يناير 2024، منتخب سوريا لمباراة هامة ضد نظيره منتخب استراليا، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وتنطلق صافرة حكم بداية مباراة سوريا ضد استراليا في كأس أسيا 2024، في تمام الساعة 12:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 1:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 2:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 4:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد مبارة قوية تجمع بين منتخب سوريا ضد نظيره منتخب استراليا، في مباراة هامة تقام ضمن اطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا 2024/2023.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد استراليا في كأس آسيا

ويتم إذاعة غدا الخميس الموافق 18 يناير 2024، مباراة سوريا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كاس اسيا، عبر القنوات التالية بالمعلقين:

ومن المقرر أن يكون معلق مباراة سوريا وأستراليا في كأس آسيا عبر قناة beIN SPORTS Asian Cup المعلق مضر اليوسف.

بينما سيكون معلق لقاء سوريا ضد أستراليا في كأس أمم آسيا عبر قناة SSC 1HD السعودية المعلق عبدالله الحربي، وسيكون معلق مباراة المنتخب السوري ضد أستراليا المعلق محمد قيس عبر الرابعة العراقية.

في حين سيكون معلق لقاء سورية أمام أستراليا اليوم في كأس آسيا عبر قناة أبوظبي المعلق عامر عبدالله.