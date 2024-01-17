نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت احداث الجولة الأولى من دور مجموعات مسابقة كأس آسيا، والتي انطلقت بداية من الخميس الماضي حتى العاشر من شهر فبراير.

وشهدت الجولة الأولى مفاجات واثارة كبيرة حتى اليوم الأخير منها لتكون باقي الجولات على صفيح ساخن.

وتبدأ أحداث الجولة الثانية اليوم وذلك بمباراة المنتخب اللبناني أمام نظيره الصيني والتي تنطلق في تمام الواحدة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس آسيا

الأربعاء 17 يناير

لبنان- الصين: 1:30 مساء

طاجيكستان-قطر:4:30 مساء

الخميس 18 يناير

سوريا- أستراليا: 1:30 مساء

الهند - أوزبكستان: 4:30 مساء

فلسطين- الامارات: 7:30 مساء

الجمعة 19 يناير

العراق- اليابان: 1:30 مساء

فيتنام- إندونيسيا: 4:30 مساء

هونغ كونغ- إيران: 7:30 مساء

السبت 20 يناير

الأردن- كوريا الجنوبية: 1:30 مساء

البحرين- ماليزيا: 4:30 مساء

الأحد 21 يناير

عمان- تايلاند: 1:30 مساء

قرغيزستان- السعودية: 7:30 مساء