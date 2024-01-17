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أحمد جودة - القاهرة - "موعد وتفاصيل البث".. مغامرة مباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا 2024.. في انطلاقة بطولة كأس الأمم الأفريقية، يبدأ المنتخب المغربي رحلته بمواجهة منتخب تنزاني في الجولة الأولى لدور المجموعات، ويتنافس الأسود أطلس في المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتتطلع الفرقة المغربية إلى الانطلاق بقوة في هذه المرحلة، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتحسين الأداء العربي الذي شهد سقوط جميع المنتخبات العربية في الأيام الافتتاحية، بما في ذلك منتخب تونس.

وفي هذا المقال، ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية لقرائها في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024، وذلك وفقًا للخدمة المستمرة والشاملة التي توفرها لزوارها في مختلف المجالات.

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موعد مباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا 2024

"موعد وتفاصيل البث".. مغامرة منتخب المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا 2024

في استعدادات مكثفة، تتجه كتيبة أسود الأطلس نحو مواجهة قوية مع منتخب تنزانيا في انطلاقة مشوارها ببطولة أمم إفريقيا، وذلك مساء الأربعاء الموافق 17 يناير.

ومن المتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

صافرة تشادية لمبارة المغرب وتنزانيا

يتولى الحكم التشادي الهادي محمد قيادة مباراة المغرب وتنزانيا في انطلاقة كأس الأمم الأفريقية 2023، برفقة جيرسون دوس سانتوس وسايدو تياما كحكام مساعدين، ويكون بوبو تراوري الحكم الرابع، في حين يشرف على تقنية الفيديو المصري محمود عاشور.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا 2024

عشاق المنتخب المغربي يتطلعون بشغف إلى افتتاح مبارياته في بطولة أمم إفريقيا أمام تنزانيا، وسيكون اللقاء متاحًا عبر قناة Arryadia TNT HD الأرضية المغربية، حيث سيقدم المعلق هشام فرج التعليق الرياضي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة على beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بده، مما يمنح المشجعين خيارات متعددة لمتابعة هذا الحدث الرياضي المهم.

تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

"موعد وتفاصيل البث".. مغامرة منتخب المغرب وتنزانيا في أمم إفريقيا 2024

في مرمى المنتخب، يقف ياسين بونو كحارس أمين، فيما يشكل خط الدفاع الركيزة الأساسية للفريق مع نصير مزراوي ورومان سايس في الوسط، بجانب نايف أكرد وأشرف حكيمي على الجهات الجانبية.

وسط الملعب يزخر بلاعبين متميزين، حيث يتألق سفيان أمرابط وأمين حارث بقدراتهما الوسطية، بينما يساهم بلال الخنوس في تكامل الوسط بتألقه اللافت.

في الهجوم، يجتمع ثلاثي خط الهجوم ليكوّنوا تشكيلة قوية ومهددة، حيث يقود سفيان بوفال ويوسف النصيري وحكيم زياش خط الهجوم بإبداعهم وقوتهم الهجومية، ويتوقع منهم تحقيق الأهداف وتأليق الشباك.