نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا: سنقاتل للفوز على غانا وعلينا تجنب الأخطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إن مباراة غانا غدا فى الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا ستكون صعبة، وأمام خصم جيد ولكننا نعلم ما يجب ان نفعله ولدينا لاعبون رجال وعلى قدر المسئولية.

قال فيتوريا فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد:" نحتاج التزام تكتيكي وقوة في الالتحامات، لحظات صعبة في المباراة الماضية لا بد من الابتعاد عن الأخطاء التى وقعنا فيها حتى نفوز أمام غانا".

تابع:" كل مباراة لها ظروف مختلفة عن المباراة الأخرى، نؤدى ما علينا واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم، ونعمل للفوز وتحقيق نتائج ايجابية".

أكمل:" كما قلت قبل ذلك كل المنتخبات قوية وتتطور لكننا جاهزين لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز، وأثق في فريقي في المباريات المقبلة".

أردف:" بطولة أمم أفريقيًا ليست سهلة ولكن يجب أن تعلم ما تفعله في المباريات المقبلة".