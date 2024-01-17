ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي أمام سيراميكا كيلوباترا في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، في كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره سيراميكا كيلوباترا، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كيلوباترا في كأس الرابطة

ويقود ياو أنور هجوم الإسماعيلي خلال لقاء الفريق أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر انطلاقه بعد قليل في ثاني جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي - إياد العسقلاني - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نادر فرج - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم - محمد هاشم - محمد عمار - عبدالله حسني - أحمد وجيه - محمد وجدي - عمرو السعيد - حازم مرسي - باسم مرسي.