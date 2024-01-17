نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الداخلية في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة - علي فوزي - مصطفي دويدار

خط الوسط: أحمد يوسف - مصطفي شكشك - فتحي السيد - أحمد جمال

خط الهجوم: مامي ليباسي.

موعد مباراة إنبي والداخلية في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء على ستاد بتروسبورت.