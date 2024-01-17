نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من الشناوي قبل مواجهة مصر وغانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أن لاعبى المنتخب يدركون جيدا أهمية مباراة الغد أمام غانا في الجولة الثانية بأمم إفريقيا، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة.

قال الشناوى في المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد:" لاعبو منتخب مصر تأثروا عقب مباراة موزمبيق، ولكن نحن في بطولة ولدينا هدف واحد، ونمتلك لاعبين كبار"، مضيفا:" احنا مركزين في مباراة الغد وأغلقنا ملف المباراة الماضية".

تابع:" نتائج الأهلي مع فرق غانا مختلفة عن مباريات منتخب مصر مع المنتخب الغاني، واللاعبون مركزين وإن شاء ربنا يكرمنا ونكسب غدا".



قال محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، إن المنتخب لا ينظر لنتائج المنتخبات الأخرى، معلقا:" نركز علي أنفسنا.. المنتخبات كلها قوية وتقدم مستويات جيدة، وشاهدت مباريات منتخبات أخرى كلها تتطور..وهذا ليس مفاجأة بالنسبة لي.. هدفنا الفوز بالبطولة ولكن الان هدفنا مباراة غانا".

أضاف الشناوى في المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا:" نعم هناك رطوبة عالية في كوت ديفوار ولكن اعتدنا علي هذه الأجواء ولا بد أن نعتاد عليها لتحقيق الهدف".