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أحمد جودة - القاهرة - "من التصفيات إلى المنافسة الكبيرة".. كيف تشكلت المواجهات بين المغرب وتنزانيا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023.. في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يتواجه المنتخب المغربي مع تنزانيا على ملعب "لوران بوكو" في مواجهة ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ويسعى أسود الأطلس إلى تحقيق الفوز لتجنب المفاجآت بعد نتائج متباينة للمنتخبات العربية في البطولة، حيث تعادلت مصر والجزائر وخسرت تونس.

وبالنسبة لمنتخب تنزانيا، يسعى تحت قيادة المدرب الجزائري عادل عمروش لتحقيق المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة أسود الأطلس، وتترقب الجماهير الرياضية هذا اللقاء الذي يحمل طموحات كبيرة للفريقين في مستهل مشوارهما بالبطولة القارية.

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تاريخ مواجهة المغرب وتنزانيا

"من التصفيات إلى المنافسة الكبيرة".. كيف تشكلت المواجهات بين المغرب وتنزانيا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023

منتخب المغرب ونظيره التنزاني صاحبا تاريخ مواجهات حافل، حيث تقابلا في 5 لقاءات، وأسود الأطلس سيطروا على المواجهات بفوزهم في 4 منها، بينما انتزع نجوم الأمة الانتصار في لقاء واحد.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، انطلقت المواجهات بفوز المنتخب المغربي بهدف، وتكرر الانتصار بنتيجة 3-1 في ذهاب التصفيات ذاتها.

ثم جاءت تصفيات كأس العالم 2014 لتشهد فوز نجوم الأمة بنتيجة 3-1، ولكن رد فعل أسود الأطلس كان قويًا، حيث حققوا الانتصار بنتيجة 2-1 في المواجهة الرابعة.

وفي إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، جدد منتخب المغرب تفوقه بفوز 2-0 في اللقاء الخامس ضد تنزانيا، مما يبرز سيطرته على سجل المواجهات بين الفريقين.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا

من المقرر أن تُقام مباراة كرة القدم بين المنتخب المغربي ونظيره التنزاني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون المباراة متاحة للمشاهدين عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، حيث ستنقل الأحداث والتحليلات المباشرة لهذه المواجهة الرياضية المثيرة.

وتلك الفعالية الرياضية تعتبر مناسبة مهمة لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون إلى متابعة أداء المنتخبين والتحليق بخيالهم في عالم الرياضة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

تشكيلة الفريق المتوقعة تتألف من لاعبين مميزين في كل مركز، حيث يتألق ياسين بونو في حراسة المرمى، ويشكل خط الدفاع الرباعي من نصير يحيى عطية الله ورومان سايس ونايف أكرد وأشرف حكيمي جدارًا صلبًا.

وفي وسط الملعب، يجتمع سفيان أمرابط وأمين حارث وبلال الخنوس لتوفير التوازن والإبداع.

وأما في خط الهجوم، فيشكل ثلاثي يوسف النصيري وسفيان بوفال وحكيم زياش تهديدًا هجوميًا قويًا ومتنوعًا، ويعكس هذا التشكيل القوة الشاملة للفريق في مختلف الخطوط ويوفر خيارات تكتيكية واسعة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

"من التصفيات إلى المنافسة الكبيرة".. كيف تشكلت المواجهات بين المغرب وتنزانيا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2023

يمكنك متابعة مباراة المنتخبين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى ذلك، يتاح لك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر خدمة TOD، التي تنقل جميع البطولات والمباريات الحصرية المبثة على شبكة بي إن سبورت، واستمتع بتجربة رياضية مثيرة وشاهد المباراة بجودة عالية عبر هذه الخيارات المتاحة.