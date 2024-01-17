نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للألعاب العالمية الشتوية تورينو 2025 الاولمبياد الخاص يجري اختبارات الفلوربول لاختيار عناصر المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأربعاء المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي آختبارات رياضة الفلوربول لاختيار منتخب الأولمبياد الخاص المصري وذلك استعدادًا للمشاركة بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقرر أقامتها العام المقبل 2025 بمدينة تورينو الايطالية.

الاولمبياد الخاص يجري اختبارات الفلوربول

حرص كلًا من الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي مدير الالعاب والمسابقات علي حضور الآختبارات اليوم والتي شهدت مشاركة 63 لاعبًا من محافظات مصر المختلفة من 14 هيئات مختلفة.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن مصر تستعد خلال تلك الفترة للمشاركة بالالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص العام المقبل 2025 علي كافة الأصعدة والجوانب من آختيار عناصر المنتخبات المشاركة في الألعاب ومنها رياضة الفلوربول، مشيرًا إلي أن سجل الأولمبياد الخاص المصري حافل بالانجازات في الالعاب العالمية الشتوية والتي لم تتغيب مصر عن المشاركة بها منذ عام 1999 وأخرها في النمسا عام 2017 والتي استطاعت فيه البعثة المصرية تحقيق 5 ميداليات متنوعة في رياضة الفلورهوكي والجري علي الجليد.

وعن الاختبارات صرح عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني مدير الالعاب والمسابقات أنها أجريت اليوم تحت الآشراف الفني من اللجنة الفنية وفقا لاستمارات التقييم المعتمدة وبمشاركة اللجنة الفنية من المتخصصين من الأستاذ الدكتور سيد عبد الوهاب الخبير الدولي لرياضة الهوكي الارضي وأحمد سمير أمين المدير الفني السابق لمنتخب الأولمبياد الخاص المصري للهوكي الحاصل علي فضية الألعاب العالمية الصيفية ببرلين العام السابق، وآشار "الطحاوي" إلي أن الأختبارات هدفت إلي قياس قدرة اللاعبين علي أداء بعض المهارات الأساسية المتنوعة حول آستقبال الكرة، التسليم والتسلم، الجري بالكرة، الجري المتعرج بالكرة، التصويب.

يذكر أن الالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص لأول مرة ستستضيفها أيطاليا في مدينة تورينو في ثلاث بلديات وهم باردونيكيا، سيستريير، براجيلاتو وذلك خلال الفترة من 8 حتي 16 مارس 2025 ومن المتوقع مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة و625 مدرب و3000 متطوع بالأضافة إلي اسر اللاعبين ووسائل الاعلام العالمية وأكثر من 300.000 مشاهد من حول العالم.