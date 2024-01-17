نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أتلتيكو مدريد من تنظيم ممر شرفي للريال في مباراة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن موقفه من تنظيم ممر شرفي لنادي ريال مدريد في مباراة غدا الخميس ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ورفض دييجو سيميوني تنظيم ممر شرفي لفريق ريال مدريد في مباراة الغد بعد تتويجه بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي.

وأوضح سيميوني أن فريق أتلتيكو مدريد لن ينظم ممر شرفي لفريق ريال مدريد غدا في ملعب الروخيبلانكوس بعد فوزه بالسوبر.

وتابع في تصريحات له:" لم يتغير شيء عن آخر مرة، كل الاحترام والتقدير للمدرب واللاعبين، لكن أولًا هناك جمهورنا الذي نحترمه".

وأتم:" كما قلت بعد المباراة، لعبنا مباراة جيدة لمدة 90 دقيقة، وفي نهاية المباراة تمكنوا من تحقيق فوز عادل والوصول إلى النهائي الذي جعلهم أبطالًا".

